Paulo Meneses e Barata conquistam Supertaça do Líbano

O treinador e o médio português do Al Nejmeh festejaram a conquista da prova após vitória nas grandes penalidades sobre o campeão em título Al Ahed.

O treinador português Paulo Meneses e o médio Barata conquistaram este domingo pelo Al Nejmeh a Supertaça do Líbano, ao vencer o Al Ahed, por 4-1 nas grandes penalidades, após empate 0-0 no tempo regulamentar.

O triunfo frente ao campeão em título Al Ahed permitiu ao vice Al Nejmeh, comandado pelo treinador português Paulo Meneses, de 45 anos, juntar a Supertaça à Taça do Líbano.

Nascido no Funchal, Vitor Freitas, conhecido por Barata, chegou a passar pelas camadas jovens do Sporting e, depois de integrar o Marítimo B, até 2018/19, está no seu sexto clube no estrangeiro, com passagens pela Grécia e Polónia.

O treinador Paulo Meneses, que comanda o Al Nejmeh desde 2022/23, depois de ter orientado o Lusitano Vildemoinhos (2020/21), conta com várias experiências no estrangeiro, entre as quais a de observador para a seleção espanhola.