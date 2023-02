Paulo Futre recorda tempos passados: "Fumava desde os 12 anos"

Antigo internacional português foi ao programa "El Chiringuito" e falou sobre o vício que arrastou desde os tempos de criança

Em semana de dérbi de Madrid, entre Real e Atlético, Paulo Futre foi o convidado especial do programa "El Chiringuito", um dos mais polémicos de Espanha. O antigo internacional português falou sobre o vício do tabaco e de como ele estava presente nos tempos de futebolista.

"Eu fumava desde os 12 anos de idade. Quando jogava, fumava. Não com as crianças em casa, mas era uma época diferente. Ao intervalo, não fumava. Se o jogo era no domingo, fumava 12 na terça-feira, 10 na quarta-feira, oito na quinta-feira, seis na sexta-feira, quatro no sábado e um depois do almoço, no domingo. Quando cheguei ao Atlético, deixei de fumar durante quatro ou cinco dias. Não era a mesma coisa porque me faltava alguma coisa. As crianças em casa disseram-me para deixar de fumar", explicou.

O antigo jogador de Benfica, FC Porto e Sporting contou ainda as indicações que o médico lhe deu a propósito do tabaco.

"O médico diz-me para não fumar. Já não fumo há muito tempo, mas ainda tenho vontade. Incomoda-me que alguém fume perto de mim. Se não me sinto confiante, levanto-me e vou-me embora. Se tiver confiança, peço-lhe que não fume", explicou.