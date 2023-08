Paulo Fonseca viu o Lille salvar um ponto ao cair do pano

Tiago Santos, à direita, foi titular no Lille

Redação com Lusa

Equipa orientada pelo português empatou em casa do Nice no arranque da Ligue 1.

O Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, conseguiu marcar já em período de compensação e fixar o resultado final em 1-1, em casa do Nice, na abertura edição de 2023/24 da Liga francesa de futebol.

O Nice cedo chegou ao golo, à passagem do minuto 19, pelo avançado Gaetan Laborde, que aplicou um "chapéu" ao guarda-redes Lucas Chevalier, após assistência do seu companheiro no ataque, o nigeriano Teremi Moffi.

O Lille, que sentiu muitas dificuldades na primeira parte para contrariar o ascendente do Nice, entrou para a segunda parte com outra ambição e dinâmica, mas só conseguiu repor justiça no marcador já em período de compensações, aos 90+3, pelo central Bafode Diakite, que fez desvio precioso, após um cruzamento de Angel Gomes.

De assinalar no onze inicial de Paulo Fonseca a integração do jovem português Tiago Santos, de 21 anos, ex-jogador do Estoril e que jogou os 90 minutos.