Paulo Fonseca sofreu primeira derrota da pré-época: "Fizemos muitas coisas boas"

A formação francesa do Lille, orientada pelo treinador português Paulo Fonseca, sofreu no sábado a primeira derrota da pré-época. Samuel Umtiti e os seus novos companheiros perderam (2-1) frente aos italianos do Empoli, naquele que foi o penúltimo jogo de preparação do emblema gaulês antes do arranque da Ligue 1.

A partida não poderia ter começado pior para a equipa de Paulo Fonseca que sofreu o primeiro golo logo aos 34 segundos de grande penalidade.

O treinador luso disse no final do encontro que "o resultado não foi positivo, mas o jogo sim", acrescentando que a sua equipa fez "muitas coisas boas em noventa por cento da partida", analisou o técnico que disse ainda que o reforço Umtiti, defesa central camaronês que na época passada representou o Barcelona e jogou apenas 45 minutos, deu "experiência à equipa", destacando, todavia, que é necessário "estar atento à condição física do jogador", rematou.