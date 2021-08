Paulo Fonseca sem contactos do Spartak de Moscovo

Técnico está no inativo desde que deixou a Roma, mas não será solução para colmatar uma eventual saída precoce de Rui Vitória

Apesar de a Imprensa russa ter noticiado que o Spartak estaria em negociações para substituir o treinador Rui Vitória por Paulo Fonseca, OJOGO apurou, junto de fonte próxima do técnico atualmente livre, que não houve, por agora, nenhum contacto.

Ainda que o clube de Moscovo admire as capacidades do antigo treinador da Roma e do Tottenham, este não pretende, para já, trabalhar na Rússia, pelo que Rui Vitória deve manter-se no cargo ou ser eventualmente substituído por outro profissional.

A equipa do Spartak é orientada, desde o início desta temporada, por Rui Vitória (contrato é válido até 2023), mas os resultados obtidos e a instabilidade diretiva avolumaram os rumores de uma eventual saída precoce do timoneiro.

Em oito jogos já disputados em 2021/22, a formação russa venceu apenas dois, perdeu cinco deles (dois dos quais contra o Benfica na terceira eliminatória da Liga dos Campeões) e empatou um.