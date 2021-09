Paulo Fonseca revela que tinha acordo com o Tottenham: "Estávamos a planear a pré-época"

Treinador português revelou que chegou a ter acordo com os Spurs definido.

Paulo Fonseca revelou esta quinta-feira em entrevista ao jornal britânico The Telegraph que já havia começado o planeamento de pré-época, tendo acordo para se transferir para o Tottenham no final da última temporada. De acordo com o treinador português, a negociação falhou porque o novo diretor dos Spurs, Fabio Paratici, queria jogar um futebol mais defensivo.

"O acordo foi feito. "Estávamos a planear a pré-época e o Tottenham queria um treinador ofensivo", disse ao The Telegraph. "Não foi anunciado, mas planeámos jogadores para a pré-temporada. Mas as coisas mudaram quando o novo diretor desportivo (Paratici) chegou e não concordámos com algumas ideias e ele preferiu outro treinador", acrescentou.

O treinador português, que deixou os italianos da Roma, estava na fase final das negociações para se tornar o substituto de José Mourinho quando o plano de contratá-lo fracassou. "Eu tenho alguns princípios. Queria ser treinador de grandes equipas, mas quero o projeto certo e um clube onde as pessoas acreditem nas minhas ideias, na minha forma de jogar e isso não aconteceu com o diretor-geral", lamentou.

O antigo treinador dos Wolves, o também português Nuno Espirito Santo, acabou por ser o escolhido duas semanas depois, poucos dias antes do início da pré-época do clube.

"Todas as minhas equipas terão intenções ofensivas, Na Roma ou no Shakhtar, na Champions League, contra as maiores equipas, não mando as minhas equipas defenderem perto da nossa própria área", disse Fonseca. "Tenho de ser ofensivo e dominar os jogos e ter um meio-campo ofensivo e mostrar coragem no jogo. Essas são coisas que morrerão comigo", concluiu.