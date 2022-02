Paulo Fonseca: "Estamos seguros, mas o pesadelo continua para aquele povo"

Treinador português partilhou um vídeo nas redes sociais este domingo.

Paulo Fonseca deixou este domingo uma mensagem nas redes sociais, em vídeo, onde informa que já está na Roménia e irá regressar a Portugal amanhã, segunda-feira. Recorde-se que o antigo treinador de Roma, Shakhtar Donetsk, Braga e FC Porto, entre outros, deixou a capital da Ucrânia na quinta-feira, através da missão de repatriamento da embaixada de Portugal em Kiev.

Um grupo de repatriados lusos, entre os quais se incluíam Paulo Fonseca e a sua família, foi transportado por via terrestre para a Moldávia, tendo como destino a Roménia, onde vai permanecer até ao regresso a Lisboa, de avião.

"Olá. Eu e a minha família já estamos fora da Ucrânia, após mais de 30 horas de viagem chegámos à Roménia, onde estamos neste momento. Conto regressar amanhã a Portugal, onde darei mais detalhes do que foram estes longos dias e onde agradecerei a pessoas que me ajudaram muito neste momento", começou por dizer nas histórias da sua conta no Instagram.

"Estamos seguros, neste momento, mas o pesadelo continua para aquele povo que continua a lutar de forma heroica. Faço um apelo a que todos nós continuemos a lutar por aquele povo que continua a sofrer de uma forma tão injusta e cruel", concluiu o treinador português.