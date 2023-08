Paulo Fonseca poderá receber extremo português no Lille

De acordo com a Sky Sports, o Lille está interessado na contratação de Ivan Cavaleiro, que está prestes a entrar no último ano de contrato com o Fulham, de Marco Silva.

Depois de uma época em que foi emprestado pelo Fulham, de Marco Silva, ao Alanyaspor, da Turquia, Ivan Cavaleiro poderá estar prestes a deixar Inglaterra em definitivo e a mudar-se para o Lille, treinado por Paulo Fonseca.

De acordo com a Sky Sports, o emblema francês está interessado no extremo português, de 29 anos, que está prestes a entrar no seu último ano de contrato no Fulham, ainda que tenha uma opção de estender esse vínculo por mais 12 meses.

Formado no Benfica, onde se estreou pela equipa principal na época 2013/14, Cavaleiro passou pelo Deportivo e Mónaco até rumar a Inglaterra pela porta do Wolverhampton, em 2016.

Três anos depois assinou pelo Fulham, que o emprestou na época passada ao Alanyaspor, onde apontou quatro golos e cinco assistências em 25 jogos.