Paulo Fonseca poderá perder defesa português para o Nápoles

Tiago Djaló atravessa a quarta temporada no Lille, treinado por Paulo Fonseca e terá despertado o interesse do Nápoles.

Os italianos do Corriere dello Sport avançam esta quarta-feira que o Nápoles está interessado na contratação de Tiago Djaló, defesa português do Lille, treinado por Paulo Fonseca.

De acordo com o jornal italiano, o central português, também capaz de atuar nos corredores da defesa, faz parte dos planos do clube italiano, que pretende aplicar uma renovação no seio defensivo.

Djaló, de 22 anos, atravessa a quarta temporada ao serviço do Lille e, esta época, soma 14 partidas e dois golos com a camisola de "les dogues".