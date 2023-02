Paulo Fonseca: "O André Gomes é muito importante para o Lille"

Recuperado de problemas físicos, o médio marcou no último jogo do Lille e foi elogiado por Paulo Fonseca antes do duelo com o Lyon

Vindo de uma vitória na casa do Rennes (3-1), o Lille, de Paulo Fonseca, enfrenta na quarta-feira o Lyon nos oitavos de final da Taça de França. Autor de um dos golos dos dogues no último jogo, André Gomes mostrou que está de regresso à melhor forma após uma série de problemas físicos e foi elogiado pelo treinador do Lille.

"O André é muito importante para nós. Com ele, o nosso estilo é diferente. Tecnicamente é um jogador diferente pela capacidade de decisão, pela coragem de jogar com a pressão e pela capacidade de jogar mais alto no terreno. Tem muita experiência. Jogou no Barcelona, que é um grande clube", afirmou Paulo Fonseca.

Sobre o duelo com o Lyon, o português não foi de modas: "É um jogo de vida ou de morte e nós queremos viver. Eles têm vindo a melhorar e será um desafio difícil."