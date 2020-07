Paulo Fonseca: "Não me incomoda ouvir o nome de possíveis substitutos"

Roma recebe amanhã o Parma após três derrotas consecutivas

Após três derrotas seguidas, a Roma (48 pontos) já não pensa na Champions, lutando agora por um lugar na Liga Europa, em concorrência acesa com Nápoles (também 48 pontos), Milan (46), Verona (42), Bolonha (41) ou Sassuolo (40).

Um objetivo do qual também dependerá o futuro de Paulo Fonseca enquanto treinador, conforme tem sido destacado pela imprensa italiana. Esta terça-feira, na antevisão da receção de amanhã ao Parma, o técnico foi confrontado com as constantes menções a eventuais substitutos no cargo.

"Não me incomoda ouvir o nome de possíveis substitutos, mas não é justo fazerem comparações com o que aconteceu no clube durante a época passada. Não sei o que aconteceu no passado. Sei é o que aconteceu esta época: mudámos muito, mas fizemos muitas coisas boas. A minha preocupação é voltar aos bons desempenhos, sem esquecer que estamos no início de um projeto. Conheço muitos treinadores que hoje estão a ganhar e que no início andavam em dificuldades", afirmou Fonseca, que sofreu três derrotas nas três últimas partidas da Serie A.

Depois, em jeito de balanço do ano de 2020, o técnico analisou: "Não começámos bem o ano, mas depois recuperámos com três vitórias seguidas e passámos uma eliminatória na Liga Europa. Na Roma um problema que estamos a tentar resolver. As derrotas são demasiado pesadas e a equipa tem difucldade em recuperar após uma derrota."

Após a derrota em Nápoles por 2-1, a Roma joga amanhã sem Smalling, prevendo-se que Fonseca coloque Cristante no centro da defesa a três, com Mancini e Ibañez a completar o trio.

A Roma deve alinhar com: Pau López; Mancini, Cristante e Ibañez; Spinazzolla, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan e Kolarov; Pérez e Dzeko.