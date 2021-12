Paulo Fonseca na lista do Mónaco, segundo a imprensa francesa

O norte-americano Jesse March e o belga Philippe Clement também são apontados ao cargo.

Paulo Fonseca é um dos três treinadores que a imprensa francesa aponta à vaga de Nico Kovac, que na quinta-feira foi dispensado pelo Mónaco. O norte-americano Jesse March, recentemente demitido do RB Leipzig, de André Silva, e o belga Philippe Clement, que comanda o FC Brugge, são os outros nomes da lista, com o último a recolher alguma dose de favoritismo, de acordo com o jornal "L"Équipe".

As principais razões para a saída de Kovac são o sexto lugar na Ligue 1, a quatro pontos do pódio, ou seja, da Liga dos Campeões, e, sobretudo, o mau relacionamento com alguns pesos-pesados do plantel monegasco, nomeadamente com o capitão Ben Yedder, que passou a sentar-se no banco com frequência ou a ser substituído quando era titular.

Além disso, o Mónaco não ganhou aos principais concorrentes, tendo perdido com PSG e Marselha e empatado com Lille e Nice.