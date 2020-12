Paulo Fonseca leva um jogo de castigo e paga dez mil euros

Treinador português foi expulso contra o Sassuolo e ficou hoje a conhecer o castigo

Ficou decidida hoje a sanção de Paulo Fonseca pelo vermelho que viu no jogo com o Sassuolo, no fim de semana. O treinador fica com um castigo de uma jornada e terá de pagar dez mil euros.

"Aproximou-se do árbitro no final da primeira parte com uma atitude agressiva e proferiu palavras desrespeitosas", assim aponta o comité para justificar o castigo.

Nesse sentido, Paulo Fonseca falhará o próximo embate para a Serie A, no campo do Bolonha, já que a suspensão não conta para as provas da UEFA, recordando que os italianos vão defrontar quinta-feira o CSKA Sófia para a Liga Europa.

Contra o Sassuolo, jogo que acabou a zeros, a Roma jogou reduzida a 10 desde o minuto 41 na sequência da expulsão do médio espanhol Pedro, viu um golo anulado após o recurso na videoárbitro aos 45 minutos.No segundo tempo, o árbitro Fábio Maresca voltou a recorrer ao VAR para invalidar um golo apontado pelo Sassuolo , aos 80 minutos de jogo.