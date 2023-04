Paulo Fonseca ganha e aproxima Lille do lugar de Liga Europa

Triunfo por 3-1 da equipa que contou com José Fonte no onze inicial. Angel Gomes, antigo jogador do Boavista, fez uma assistência

Foi animado o regresso do Lille aos jogos na Ligue 1. A equipa de Paulo Fonseca passou por dificuldades, mas garantiu um importante triunfo, por 3-1, diante do Lorient, concorrente pelos lugares europeus.

Cabella marcou para a equipa da casa, antes de Koné empatar aos 77. O Lorient ficou, então, com menos um e um bis de Zhegrova acabou por fazer a diferença para uma equipa que contou com José Fonte no onze titular.

Com este resultado, o Lille aproveitou o desaire do Rennes e ainda pressionou o quarto classificado Mónaco, que joga este domingo e que é dono do lugar que dá acesso à Liga Europa.