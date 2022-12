Paulo Fonseca furioso com treinador do Clermont: "Não fales comigo!"

Paulo Fonseca discute com o treinador do Clermont

Técnico português do Lille de ânimos exaltados.

O Lille, treinado por Paulo Fonseca, venceu na quarta-feira por 2-0 na visita ao Clermont, num jogo da 16.ª jornada da Ligue 1 que teve ânimos mais exaltados do que é costume.

A primeira parte do jogo ficou mesmo marcada por uma discussão entre o técnico português e o treinador do Clermont, Pascal Gastien, na qual Paulo Fonseca gritou por várias vezes: "Não fales comigo!", até à intervenção do árbitro.

Dentro das quatro linhas, José Fonte, Tiago Djaló e André Gomes foram titulares nos "dogues", sendo que o médio português foi mesmo quem abriu o marcador, de grande penalidade, aos 68 minutos. Aos 90+3', o avançado guineense Mohamed Bayo selou o triunfo.

O Lille subiu provisoriamente à sexta posição da Ligue 1, ficando a um ponto dos lugares que conferem acesso às provas europeias na próxima temporada. Já o Clermont segue em décimo lugar.