Paulo Fonseca fica na Roma até final da época, mas com sucessor já à espreita

O contrato do treinador luso termina em junho e não será renovado. A hipótese de sair no imediato não se coloca para já.

A cumprir a segunda temporada ao comando da Roma, Paulo Fonseca está perto de encerrar este capítulo na sua carreira. Mas, segundo O JOGO apurou, neste momento não está em cima da mesa uma saída do emblema da capital italiana antes do término da época.

A possibilidade do técnico luso renovar o vínculo que expira no final de junho já era escassa, segundo informações que há muito circulam em Itália, mas a pesada derrota sofrida na quinta-feira, em Manchester, terá sentenciado de vez o destino do treinador de 48 anos. O desaire por 6-2 em casa do United deixou os "giallorossi" praticamente afastados da final da Liga Europa e também de uma eventual qualificação para a Liga dos Campeões, reservada para o vencedor da segunda competição mais importante da UEFA.

Apesar da boa campanha europeia até à debacle de anteontem, a verdade é que o segundo ano de Fonseca na Roma não está a correr de acordo com as expetativas dos responsáveis do clube e do próprio treinador. Após terminar a época de 2019/20 no 5.º lugar da Serie A, na presente temporada os romanos ocupam a 7.ª posição e face ao atraso de seis pontos para a Lázio, que tem ainda um jogo em atraso, será difícil ascender à última posição que dá acesso à Liga Europa, restando-lhes segurar a vaga na Conference League.

Refira-se que, entretanto, o nome de Paulo Fonseca já foi associado ao Arsenal como um dos possíveis sucessores de Mikel Arteta, cujo lugar está também em perigo.

Sarri deverá ser o senhor que se segue

A próxima temporada será a primeira que Tiago Pinto, desde janeiro diretor desportivo da Roma e ex-Benfica, irá planear com a Direção do clube italiano. Além da escolha de um novo treinador - que a ESPN garante ser Maurizio Sarri, informando que já haverá um acordo verbal com o antigo técnico da Juventus -, em Itália a Imprensa avança que o clube se prepara para fazer um verdadeira revolução no plantel. E entre os que deverão deixar os giallorossi encontra-se o avançado e capitão Dzeko.