Paulo Fonseca explica-se depois de aviso aos adeptos: "Só quero defender os meus jogadores"

Técnico português tinha criticado comportamento dos seguidores do Lille, chegando mesmo a dizer algo que fez correr muita tinta: "Se os adeptos não estão contentes, posso ir embora. Falem com o presidente. Eu posso ir embora, é simples para mim. Também estou muito desapontado com nossos adeptos."

Palavras passadas dirigidas aos adeptos: "Não quero fugir ao que se passou. Estava frustrado sobre o jogo. Não estava feliz com a situação. O que disse foi demasiado forte. Acho que todos devíamos perceber - e acho que os adeptos percebem - a nossa forma de jogar e o que estamos a construir. Estivemos sempre juntos. E vamos continuar a estar. Não devíamos criar uma tempestade sobre isto e devíamos continuar juntos. Acredito que os adeptos vão apoiar a equipa como sempre fizeram. Só quero defender os meus jogadores. Acho que todos percebem que para jogar este jogo, os jogadores têm de ter coragem em todos os momentos. E quero que continuem a ter. É isto que nos dá vantagem nos jogos. E quero que todos percebam. Os adeptos sempre estiveram com a equipa e vão continuar a estar."

Abertura à crítica: "Estou aberto à crítica. No futebol temos de estar ou não podemos ser treinadores. Devemos ouvir o que os adeptos dizem sobre a equipa. Por vezes, não acontece momentos certos. Mas estou aberto à crítica."

Está feliz no Lille? "Muito feliz no Lille. Muito, muito feliz. Tenho de confessar que quando soube da possibilidade de vir, vi muita coisa. O que mais me motivou foi ter condições para construir uma forte identidade na equipa. Vi os jogadores e fiquei muito motivado. Criámos uma identidade muito forte. Fora isto, estou num clube que me dá todas as condições para o fazer. Temos um clube organizado, Adoro os meus jogadores, as pessoas que trabalham comigo. É difícil um treinador pedir mais do que isto."