Paulo Fonseca continua livre no mercado e é notícia na imprensa francesa

Treinador português estará na lista de possíveis alvos do Mónaco para o comando técnico.

A continuidade de Niko Kovac no comando técnico do Mónaco parece tremida e em França apontam possíveis substitutos para o croata, numa lista onde também está Paulo Fonseca. Segundo escreve o L'Équipe esta quinta-feira, o treinador português está bem cotado junto dos responsáveis do clube francês, assim como Jesse Marsch, alemão que deixou o Leipzig no decorrer da época, e Philippe Clement, belga que orienta o Club Brugge e que será o favorito ao posto.

Paulo Fonseca, 48 anos, está livre no mercado depois de deixar a Roma no final da época passada. No currículo regista passagens por Shakhtar Donetsk, Braga, Paços de Ferreira, FC Porto, entre outros.

O Mónaco ocupa atualmente o sexto lugar do campeonato francês, com 29 pontos em 19 jornadas. Irá disputar também os oitavos de final da Liga Europa.