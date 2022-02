Paulo Fonseca está bem e a Roma já reagiu: "Enorme alívio"

Clube da capital italiana deixou mensagem nas redes sociais. Técnico português chega a Portugal no final de tarde desta segunda-feira

Depois de um par de dias de muita preocupação e medo, Paulo Fonseca está bem e a caminho de Portugal. A Roma, casa do português entre 2019 e 2021, deixou uma mensagem nas redes sociais.

"É um enorme alívio para todos no clube saber que o Paulo e a sua família estão agora a salvo. A nossa esperança é que a insensatez da guerra acabe o mais depressa possível", escreveu o emblema italiano, nas redes sociais.

Em solo romeno e a salvo, Paulo Fonseca prepara-se para aterrar em Portugal no final de tarde desta segunda-feira.