Paulo Fonseca elogia ex-Boavista: "É fácil trabalhar com ele"

Declarações do técnico português, que esteve na conferência de imprensa relativa ao Lille-Lyon.

O médio de 22 anos, Angel Gomes, atravessa um bom momento no Lille sob ordens de Paulo Fonseca. O luso-inglês esteve juntamente com treinador português na antevisão ao encontro da 27.ª jornada e recebeu inúmeros elogios.

"É um jogador muito inteligente, entende bem o nosso jogo, os espaços. É verdade que pode jogar em diferentes posições, mas ele é realmente muito inteligente. É fácil trabalhar com ele, porque ele compreende muito bem o que nós queremos e o que nós temos de fazer nos diferentes momentos do jogo. Ter a bola, encontrar os espaços. É um jogador ideal para o nosso jogo" afirmou Paulo Fonseca sobre o ex-Boavista.

No caminho inverso, o técnico português foi também apreciado pelo médio: "Com o Paulo Fonseca temos novas ideias. As suas ideias agradam à equipa e a mim próprio. O que mudou com o novo treinador esta época é principalmente a nível tático. O treinador permite-me jogar, principalmente em posições onde não teria jogado devido à minha constituição física, é fantástico. Para mim é fantástico que ele dê oportunidades e me deixe jogar sempre. Ele dá-me muita confiança e as suas ideias são muito importantes para a equipa."

Angel Gomes pode representar a Seleção Nacional e faz parte dos duzentos jogadores observados por Roberto Martinez. Está no lote restrito de jogadores que nunca representaram as quinas.

O Lille recebe esta sexta-feira o Lyon, pelas 20h00, no Stade Pierre-Mauroy.