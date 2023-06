Paulo Fonseca: "Assentámos as bases para ter mais sucesso na próxima época"

O Lille terminou a temporada em quinto na Ligue 1 de França

O Lille, orientado por Paulo Fonseca, terminou a temporada em quinto e, em jeito de balanço, o técnico português congratulou-se pelo conseguido, quer em termos de classificação quer em termos de reconstrução da equipa.

"Revendo a minha primeira temporada no Lille, posso dizer honestamente que estou contente e orgulhoso do que conseguimos alcançar. Este foi o primeiro ano de um novo projeto, que começou a perder muitos jogadores influentes. Reconstruímos a equipa e trabalhámos duro para criar uma identidade de que o clube e os adeptos se possam orgulhar. Creio que juntos o conseguimos, garantimos um lugar europeu e assentámos as bases para ter mais sucesso na próxima época. Obrigado a todos os jogadores por seguirem a minha liderança, a todo o staff pelo seu trabalho e aos adeptos por estarem connosco nos bons e nos maus momentos. Allez les dogues!", escreveu o técnico nas redes sociais.