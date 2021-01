Paulo Fonseca após eliminação na Taça de Itália: "Quando não ganho..."

Roma caiu aos pés do Spezia, no prolongamento, numa partida marcada ainda por uma sexta substituição... irregular.

Paulo Fonseca vive um momento de frustração na Roma, depois da surpreendente eliminação da Taça de Itália, em casa, frente ao Spezia (2-4). A formação romana, adversária do Braga nos 16 avos de final da Liga Europa, caiu no prolongamento, após duas expulsões e ainda com um momento insólito: uma sexta alteração que não está prevista no regulamento da prova.

"Tenho estado em discussão desde o dia em que cheguei. Sigo em frente com força. Somos terceiros na Serie A, tenho fé na equipa. Quando não ganho, estou sempre em dúvida", afirmou o técnico português, quando questionado se tinha o lugar em causa.

"É um momento difícil porque queríamos ir mais longe na taça, mas não me posso queixar da atitude dos rapazes. Vamos pensar no próximo jogo. Há um problema de mentalidade, vimos isso contra a Atalanta, Nápoles e a Lazi. Sofremos golos sem ter força para reagir. Hoje (terça-feira), porém, mostrámos a vontade de mudar o resultado. É um momento difícil e tudo se volta contra nós, mas mostrámos que somos fortes. A Roma não quebrou. Tivemos um início de jogo difícil, a equipa reagiu, criou oportunidades para inverter o resultado. Falhámos muitos golos e com menos dois jogadores foi difícil", resumiu.