Paulo Fonseca aborda os "aspetos bons e maus" da pausa para as seleções

Paulo Fonseca cumpre a primeira época no Lille

Treinador do Lille fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Lorient.

Paulo Fonseca, treinador do Lille, fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Lorient, da nona jornada da Ligue 1, e abordou a recente pausa para as seleções.

"Pausa para as seleções tem aspetos bons e maus. Tivemos tempo para recuperar jogadores. O Tim Weah, o Aden Zhegrova e o Remy Cabella já estão recuperados. Foi também importante para o Ounas, que precisa de jogar para estar na melhor forma física. Mas ficamos com apenas dois dias para preparar o jogo", afirmou o treinador português.

A partida com o Lorient está marcada para as 12h00 de domingo e Fonseca deixou elogios ao adversário. "Os números mostram a realidade e a realidade é que o Lorient está a fazer um ótimo arranque de campeonato. Tem uma boa equipa. Temos de fazer um jogo perfeito para ganhar", indicou.

O Lille ocupa o sétimo lugar do campeonato francês, com 13 pontos. Já o Lorient está a surpreender: é terceiro, com 19.