Paulo Ferreira despede-se do Chelsea: "Cheguei com grandes sonhos..."

Paulo Ferreira diz que vai tirar algum tempo de folga com a família e depois analisará as oportunidades para "continuar a trabalhar na indústria do futebol".

Paulo Ferreira anunciou esta sexta-feira que terminou a ligação com o Chelsea. O antigo futebolista dos blues desempenhava uma função relacionada com a observação de jogadores emprestados e agora despede-se por razões pessoais.

"Quero anunciar que o meu tempo no Chelsea chegou ao fim. Decidi voltar para Portugal para estar mais perto da minha família e gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos no clube e aos fãs que durante os últimos 18 anos fizeram de Stamford Bridge uma segunda casa para mim. Cheguei a Londres em 2004 como um jovem com grandes sonhos e tive a oportunidade de realizar a maioria deles graças aos incríveis jogadores, gestores e staff que me ajudaram a crescer como pessoa e profissional. Após a minha retirada em 2013, assumi um papel no Departamento Técnico de Jogadores Emprestados e agradeço a oportunidade que me foi dada pelo clube, referiu numa publicação no Instagram.

"Vou agora tirar algum tempo de folga e depois analisar as oportunidades de continuar a trabalhar na indústria do futebol mais perto da minha mulher e filhos. Uma vez azul, sempre azul. Obrigado a todos e espero ver-vos em breve!", escreveu o internacional português, que passou também pelo FC Porto, V. Setúbal e Estoril.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Paulo Ferreira (@pauloferreira.19)

A ligação de 18 anos entre clube e antigo lateral, agora embaixador e membro do departamento de jogadores emprestados, chega ao fim.

Como jogador, Paulo Ferreira conquistou três campeonatos ingleses, quatro taças de Inglaterra, duas Taças da Liga, uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa.