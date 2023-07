Paulo Ferreira, antigo jogador de FC Porto e Chelsea, junta-se a Paulo Fonseca

Anunciado esta quarta-feira como treinador adjunto do Lille.

O antigo futebolista Paulo Ferreira, que passou por FC Porto e Chelsea, é o novo treinador adjunto do Lille, que é treinado por outro português, Paulo Fonseca, anunciou o clube francês.

No mesmo texto, o Lille faz uma retrospetiva sobre a carreira repleta de conquistas de Paulo Ferreira enquanto jogador, destacando o número de internacionalizações (62) por Portugal e os sucessos alcançados ao serviço do FC Porto e do Chelsea, nomeadamente as duas Ligas dos Campeões conquistadas em 2004 e 2012, a Taça UEFA em 2003 e a Liga Europa em 2013, além de três títulos da Premier League, em 2005, 2006 e 2010, e a presença na final do Euro2004 ao serviço da "equipa das quinas".

O Lille enaltece a experiência que acumulou sob o comando técnico de treinadores reputados como José Mourinho, Guus Hiddink, Carlo Ancelotti e Rafa Benítez e recorda a sua promoção à equipa técnica do Chelsea no final da carreira de jogador.

Nestas funções, o clube francês assinala que Paulo Ferreira ocupou o papel de responsável técnico dos jogadores emprestados pelos londrinos durante nove temporadas, considerando que exerceu uma posição chave como treinador e supervisor de muitos jovens talentos que rodaram e ganharam experiência em outros clubes ingleses e do continente.

Paulo Ferreira reforça o corpo técnico do Lille, ao qual, segundo o Chelsea "irá aportar a sua experiência e competência", e que é liderado pelo seu compatriota Paulo Fonseca, ex-treinador do FC Porto, do Shakhtar Donetsk e da AS Roma.

O Lille ficou em sétimo lugar na última edição do campeonato francês, não se apurando para as competições europeias.