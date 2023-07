Paulo Bento oficializado: "Venho em trabalho, não de férias, e terei residência permanente nos Emirados"

Paulo Bento já foi oficializado na seleção dos Emirados Árabes Unidos

Paulo Bento foi na tarde deste domingo oficializado como novo selecionador dos Emirados Árabes Unidos. Em conferência de imprensa no Dubai, o treinador promete trabalho.

"Venho em trabalho, não de férias, e terei residência permanente nos Emirados Árabes Unidos", afirmou Bento na cerimónia de apresentação.

"Vamos ter uma competição em janeiro e também as eliminatórias para o Campeonato do Mundo. Temos informações suficientes sobre a seleção. Vamos começar a trabalhar para construir uma seleção boa e estável", declarou depois o treinador, que garantiu estar bem atento à realidade que vai encontrar.

"Assisti a muitas partidas e continuo a assistir. Não me vou arrepender de nada do que eu fizer aqui. Sei que vencer é o que deixa os adeptos felizes", continuou.

"A classificação para o Campeonato do Mundo é uma janela por onde passam todas as seleções com a mesma ambição. Alcançar metas exige um trabalho passo a passo. A classificação para o Mundial foi conquistada apenas uma vez, em 1990, mas as coisas mudaram com o sistema de qualificação", disse depois o treinador português, vincando já qual o seu principal objetivo neste trabalho.