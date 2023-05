Paulo Bento: "João Moutinho tem o talento que lhe quisermos dar"

Médio do Wolverhampton apontado como exemplo pelo antigo treinador

João Moutinho é o primeiro nome que vem à cabeça de Paulo Bento quando se fala de talento. Convidado para dissertar sobre este tema numa conferência, o ex-selecionador da Coreia do Sul apontou o nome do médio do Wolverhampton como exemplo.

"O João Moutinho tem o talento que lhe quisermos dar. Ele tem técnica, tática, posicionamento e também parte mental, para conseguir pôr em prática todo o seu talento", afirmou o treinador que lançou o jogador no Sporting, orientando-o ainda na Seleção Nacional.

"Em geral o talento associa-se à parte técnica, mas é muito mais do que isso. É tomada de decisão também. E quando falo em tomada de decisão é também de um ponto de vista defensivo. Como o jogador se posiciona para receber a bola, como encontra linhas de passe. Até porque o tempo em que um jogador está sem a bola é muito mais do que aquele em que ele tem a bola. E as decisões que ele toma são o reflexo do seu talento", afirmou depois Paulo Bento, na 2.ª Conferência Bola Branca, a decorrer no Auditório da Rádio Renascença, em Lisboa.

"Há muitos talentos que não são os jogadores mais virtuosos e que, apesar disso, são jogadores extremamente talentosos. Tive muitos jogadores que, além do virtuosismo, demonstravam outro tipo de talentos, quer no trabalho defensivo, quer no trabalho tático", prosseguiu o técnico, abordando depois a questão da liderança, de uma forma geral.

"Os jogadores são o mais importante disto tudo, sem dúvida. Mas por vezes é necessário que eles percebam que eles não são os únicos e que há mais gente à volta deles. É preciso que os jogadores percebam que o futebol é um jogo de equipa onde há talentos e não o contrário, que é um jogo de talentos onde também há equipas", disse.