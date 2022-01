Paulo Bento goleia Moldávia em dia especial

Paulo Bento está no comando da Coreia do Sul desde 2018

Português igualou o alemão Uli Stielike no segundo lugar dos treinadores com mais jogos pela Coreia do Sul (38) no último particular antes do duplo compromisso com Líbano e Jordânia, que pode valer o apuramento rumo ao Mundial'2022

A Coreia do Sul goleou esta sexta-feira a Moldávia por 4-0 no último particular antes do duplo compromisso com Líbano (27 de janeiro) e Jordânia (1 de fevereiro) para o apuramento rumo ao Mundial'2022, sendo que a seleção asiática pode carimbar o acesso ao Catar caso ganhe esses dois jogos.

Kim Jyn-Kyu, Paik, Kwon Chang-Hoon e Cho-Young marcaram os golos da equipa orientada por Paulo Bento, que igualou o alemão Uli Stielike como o segundo treinador com mais jogos ao comando da seleção da Coreia do Sul: 38.