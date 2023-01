Paulo Bento em negociações para ser selecionador da Polónia

Treinador português tem conversado com os responsáveis da federação polaca, mas ainda não há acordo.

Paulo Bento pode vir a ser selecionador da Polónia. O treinador português, de 53 anos, está em negociações com a Federação Polaca de Futebol e as conversas vão continuar nos próximos dias, sabe O JOGO.

A confirmar-se, Paulo Bento seria 0o segundo português a orientar a Polónia, depois de Paulo Sousa.

Portugal e Coreia do Sul foram as outras seleções que o técnico natural de Lisboa comandou. Conta ainda com passagens pelo Sporting, Cruzeiro, Olympiacos, e Chongqing Dangdai.