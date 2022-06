Paulo Bento e a goleada com o Brasil: "Aconteceram demasiados erros, resultado justo"

Adversário de Portugal no Mundial, Paulo Bento pediu desculpa aos adeptos sul-coreanos pelo desaire pesado com o Brasil

A Coreira do Sul, treinada por Paulo Bento e adversária da Seleção Nacional no Mundial do Catar, foi esta quinta-feira goleada em casa por 1-5 pelo Brasil, em jogo particular.

Após a derrota, Paulo Bento admitiu a superioridade da canarinha e pediu desculpa aos adeptos sul-coreanos.

"Um resultado destes diz-nos que aconteceram demasiado erros e quando assim é, contra uma equipa forte, é preciso dizer que foi justo. É a primeira vez que me lembro de conceder dois penáltis num só jogo, por exemplo. Os jogadores mostraram atitude e esforçaram-se, mas isso não foi suficiente. Resta-me pedir desculpa aos adeptos", afirmou.

A Coreia do Sul vai realizar mais três particulares em junho, recebendo o Chile no dia 6 antes de defrontar o Paraguai e o Egito nos dias 10 e 14, respetivamente.