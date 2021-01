Paulinho, lateral do AEK, pretende rescindir contrato

Paulinho, na imagem ao serviço do Chaves

Lateral tem treinado à parte no clube grego.

Paulinho, lateral-direito português dos quadros do AEK, pretende rescindir contrato com o clube grego durante este mês, de modo a procurar um novo desafio no mercado de inverno.

O defesa de 29 termina o vínculo no final da corrente época, encontra-se a treinar à parte e não jogo desde dezembro, embora totalize dez partidas em 2020/21.

Formado no FC Porto, possui um interessante currículo no futebol português, com passagens por Leixões, Moreirense, União da Madeira, Chaves e Braga.