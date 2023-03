Passou por Portugal e pode ser o primeiro reforço para Pepa no Cruzeiro

Treinador português foi esta segunda-feira oficializado no comando técnico do Cruzeiro.

Pepa foi oficializado esta segunda-feira como treinador dos brasileiros do Cruzeiro e o primeiro reforço da sua "era" poderá ser Júnior Caiçara, jogador de 33 anos que em Portugal já passou pelo Gil Vicente, entre 2010 e 2012.

Júnior Caiçara, lateral-direito, rescindiu recentemente com os turcos do Basaksehir, onde chegou em 2017 proveniente do Schalke 04, estando, por isso, livre no mercado. Depois de ficar sem clube, já foi associado a Santos e Coritiba.