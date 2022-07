Passou pelo FC Porto e agora reencontra Luís Castro no futebol brasileiro

Carlos Eduardo apresentado como reforço do Botafogo.

Treinado por Luís Castro no FC Porto, Carlos Eduardo volta a estar às ordens do técnico português. O médio, de 32 anos, assinou contrato com o Botafogo até final de 2024 e aumenta o lote de opções do atual 10.º classificado no Brasileirão.

Para Carlos Eduardo, que em Portugal também defendeu o Estoril, é o regresso ao Brasil, doze anos depois de ter deixado o Grémio Barueri. Representava o Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita, país oned também vestiu a camisola do Al Hilal.