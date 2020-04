"Passei pelo Cambiasso, sentei o Zanetti e rematei. Tive um ou outro pormenor"

À conversa com Carolina Mendes no Instagram, Bruno Fernandes recordou a passagem por Itália.

Primeiro ano em Itália, no Novara: "Difícil, não falava mais do que o básico do inglês, mas ninguém falava. O meu treinador disse para que eles falassem em italiano comigo. Metia-me à frente nos exercícios. Forçou-me a que entendesse a língua e eles também me ajudassem. Esperei no Novara para jogar, esperei até aos 18 anos e consegui uma oportunidade para jogar. A partir daí, comecei a jogar e a mostrar alguma qualidade e, alguns meses depois, o treinador de juniores sobe à equipa principal e leva-me com ele".

Na Udinese: "Entrei conta o Inter e, nas duas ou três vezes que toquei na bola, passei pelo Cambiasso, sentei o Zanetti e rematei para defesa do Handanovic. Tive um ou outro pormenor e a partir daí conquistei a minha oportunidade. Comecei a jogar tarde na Udinese, havia a copropriedade. A Udinese comprou metade do meu passe por 2,5 M€ e passado uns meses compraram o resto ao Novara. Joguei muito no primeiro ano na Seria A, sem competições europeias".

Jogador que o marcou em Itália: "Gostei de defrontar o Pirlo, uma das referências do meio-campo. Tenho uma foto com o Buffon quando estava na Sampdória. São jogadores que te marcam. Como companheiro, o Di Natale surpreendeu-me e ajudou-me muito. A finalizar era incrível, tal como o Quagliarela. Pé direito, esquerdo, de primeira, sem deixar cair... de todas as maneiras e feitios".

