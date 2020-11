"Partilhei o balneário com Diogo Jota e nos momentos maus..."

Stephen Eustáquio deixa elogios ao atual avançado do Liverpool.

Stephen Eustáquio tem sido um dos destaques do Paços de Ferreira neste arranque de temporada, num clube onde Diogo Jota, um dos avançados do momento na Premier League, se deu a conhecer no futebol profissional. Em entrevista a jornal espanhol La Vanguardia, o atual médio dos castores, cedido pelo Cruz Azul do México, deixa elogios à capacidade do jogador do Liverpool.

"Jota esteve no Paços, Atlético, FC Porto, Liverpool. Trabalha muito. É uma pessoa muito trabalhadora, muito delicada com a bola, joga muito. Partilhei o balneário com ele, era capitão da equipa sub-21 de Portugal e nos momentos maus demonstrou uma personalidade muito forte. É uma pessoa muito humilde e merece estar onde está", disse o internacional canadiano, que passou pelas seleões portuguesas.