"Partilhar balneário com Salah? Tive esse sentimento com Ronaldo na Seleção"

Diogo Jota com elogios para Salah e Cristiano Ronaldo, com quem convive no Liverpool e na Seleção portuguesa, respetivamente.

A viver mais uma boa época em Liverpool, Diogo Jota vai-se afirmando, cada vez mais, como um jogador de topo mundial, onde estão outros como Cristiano Ronaldo e Salah. Em comum com estes últimos, o avançado ex-FC Porto tem o facto de partilhar balneário com os dois craques.

Em entrevista à Sky Sports, Diogo Jota foi convidado a falar de como é conviver de perto com Ronaldo e Salah. "Uma honra partilhar balneário com Salah? Tive esse sentimento quando cheguei à Seleção e joguei com o Ronaldo. Ainda não os posso meter no mesmo patamar, porque o Ronaldo está neste nível há tanto tempo, e continua. Mas eles estabelecem os mesmos padrões, são muito perigosos em campo e podem marcar a qualquer momento. Isso para mim é ótimo porque posso aprender com eles", elogiou.

Sobre o egípcio disse ainda: "É um grande jogador, de classe mundial. Claro que já todos sabiam disso, mas esta época está a demonstrar ao mundo a técnica que tem, os golos que tem para marcar... para nós claro que é bom, sabemos que temos alguém em campo que pode decidir os jogos".