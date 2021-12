Parado durante dois meses, Domingos Duarte volta a treinar pelo Granada

Domingos Duarte, defesa do Granada

Redação com Lusa

Defesa-central de 26 anos treinou, segundo o emblema espanhol, sem limitações junto dos colegas de equipa

O internacional português Domingos Duarte regressou, esta terça-feira, aos treinos no Granada e poderá voltar a atuar na próxima jornada da I Liga espanhola, depois de mais de dois meses de paragem devido a lesão.

De acordo com informação divulgada pelo emblema que é atualmente 15.º classificado da 'La Liga', Duarte treinou sem limitações junto dos seus colegas de equipa e está totalmente recuperado de um problema no ombro esquerdo.

O central de 26 anos lesionou-se no final de setembro, no encontro frente ao Celta de Vigo, depois de um choque com o guarda-redes Luís Maximiano, seu compatriota e colega de equipa.

Duarte, que tem um total de sete jogos realizados esta época, poderá ser opção na próxima segunda-feira, na deslocação a Cádiz, em encontro da 17.ª jornada do campeonato espanhol.

Formado no Sporting, Domingos Duarte está a cumprir a terceira temporada no emblema espanhol e soma três internacionalizações pela seleção portuguesa.