"Para o ano vêem-me na Europa, seja no Shakhtar ou noutro clube"

Luís Castro responde categoricamente a uma possível saída do Shakhtar Donetsk após a eliminação na Liga Europa

Luís Castro caiu nos oitavos de final da Liga Europa, sendo batido pela Roma de Paulo Fonseca. A derrota na Ucrânia desagradou e as perguntas sobre o futuro do técnico acentuaram-se. "Temos o mesmo objetivo desde o primeiro jogo oficial, ou seja sermos outra vez campeões. É essa a meta para a restante temporada. Percebemos ontem que não vamos ter adeptos no estádio, porque os casos de covid-19 estão a subir muito na Ucrânia. A covid-19 governa o mundo e temos de respeitar a decisão de não termos fãs no estádio. Quanto ao meu futuro, na próxima época vão ver-me nas competições europeias seja no Shakhtar, seja talvez noutro clube. Para já queremos ser campeões na Ucrânia. É só nisso que penso", respondeu o técnico português, atualmente segundo no campeonato, a quatro pontos do Dínamo Kiev.

De seguida analisou a derrota frente à Roma. "Em Roma fomos dominados na primeira parte e vínhamos em desvantagem. Criámos oportunidades e não conseguimos marcar quando era importante fazê-lo. A segunda parte foi equilibrada e podíamos ter feito melhor", explicou, fazendo um balanço da época na Europa: "Chegámos aos melhores 16 da competição. O ano passado fomos semifinalistas. Viemos de uma fase de grupos difícil na Liga dos Campeões e em que tivemos de mostrar valia. Considero que a temporada europeia foi satisfatória."