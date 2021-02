"Para mim, é o melhor guarda-redes do mundo. Há coisas nele que não são normais"

Rui Silva, guarda-redes português, aborda o próximo passo na carreira e elogia Ter Stegen.

Rui Silva, guarda-redes português do Granada, concedeu uma entrevista à Eleven Sports, numa conversa onde abordou os projetos para o futuro. Em final de contrato com o clube espanhol, o guardião pretende continuar onde possa jogar.

"Completei há poucos dias 27 anos e estou numa idade fulcral na minha carreira. O importante é dar seguimento àquilo que tenho vindo a fazer. Quero continuar a ser importante num clube, quero jogar ou pelo menos lutar, porque a mim ninguém me garante que vou jogar. Quero, pelo menos, que me deem oportunidade de jogar e não ir para um clube que onde sei que não vou jogar. Ainda para mais com a chamada à Seleção, penso que é importante continuar a jogar se quero fazer parte dos eleitos, tenho de ter regularidade e o meu próximo projeto vai neste sentido", declarou.

Rui Silva admitiu ainda que tem em Ter stegen uma referência. "Adoro o Ter Stegen. Para mim, é o melhor do mundo. É o guarda-redes mais completo e eu adoro guarda-redes completos. No caso dele, há coisas que não são normais: a forma como coloca a bola por dentro nos médios ou a facilidade a jogar com os dois pés. Aprecio muito as características dele", afirmou sobre o jogador do Barcelona.

Rui Silva vai deixar o Granada no final da época e o Bétis é apontado como destino.