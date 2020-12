Para lá dos maus resultados: os factores que levaram à saída de Sá Pinto do Vasco

Técnico português esteve pouco mais de dois meses ao leme do emblema vascaíno.

Em 15 jogos ao leme do Vasco da Gama, Sá Pinto conduziu a equipa do Rio de Janeiro a apenas três vitórias, num percurso que termina agora, com a saída do técnico português do clube.

O treinador, de 48 anos, passou pouco mais de dois meses no banco do Vasco, numa fase em que o clube atravessa uma profunda crise financeira. Os jogadores - como chegou a ser frisado aquando da chegada de Sá Pinto ao Brasil - têm vários meses de salário em atraso e a equipa técnica não recebeu qualquer vencimento desde que assinou contrato, em meados de outubro.

As baixas provocadas pela covid-19, aliadas a várias lesões, não facilitaram o trabalho de Sá Pinto, que chegou a ver um treino invadido por adeptos sob forma de contestação.

O objetivo de garantir a permanência do Vasco da Gama no Brasileirão complicou-se também face à instabilidade diretiva que o clube atravessa, com as eleições a serem contestadas e a nova direção a exercer pressão sobre a que ainda está em funções.

Ricardo Sá Pinto deixa o Vasco no 17.º posto da tabela do campeonato, o primeiro lugar em zona de descida, com os mesmos 28 pontos do 16.º classificado, o Bahia.