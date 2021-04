Panevezys do português João Luís é líder na Lituânia

Vitória na sexta jornada da competição

O FK Panevezys, orientado pelo técnico português João Luís, venceu por 3-1 na visita ao terreno do Dainava Alytus, em jogo da sexta jornada da Liga lituana, assumindo a liderança da competição.

A jogar em casa, o Dainava Alytus adiantou-se no marcador aos três minutos, com um golo de Matulevicius, de grande penalidade, mas a equipa treinada por João Luís respondeu e deu a volta ao marcador com golos de Janusevskis (14 minutos), Kozoronis (63) e do português Rafael Floro (75), que foi titular e jogou toda a partida.

Com esta vitória, o FK Panevezys lidera o campeonato com 12 pontos, em quatros jogos, com o Suduva a somar os mesmos pontos, mas com mais um jogo disputado.