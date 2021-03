Panevezys, de João Luís Martins, mantém-se na frente da Liga lituana

Equipa orientada pelo técnico português partilha o topo da tabela com o Zalgiris.

O FK Panevezys, orientado pelo português João Luís Martins, manteve-se este sábado igualado na liderança da Liga lituana, ao receber e vencer o Banga por 4-2, em jogo da terceira jornada da prova.

A equipa de João Luís Martins adiantou-se no marcador aos 26 minutos, por intermédio do brasileiro Elivelton, ainda permitiu que o Banga empatasse pelo japonês Shogo Yoshikawa, aos 38, mas, depois, impôs-se com um "bis" do brasileiro Jorge Elias, aos 48 e 64, e um golo do lituano Tautavydas Eliosius, aos 72. O lituano Simonas Urbys, 90+5, de penálti, reduziu para o Banga.

Com esta vitória, o FK Panevezys segue no segundo posto, com nove pontos, os mesmos do primeiro, o Kauno Zalgiris, que hoje recebeu e venceu o Riteriai 2-1.