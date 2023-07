Palmeiras sofre reviravolta e é eliminado da Taça do Brasil

Equipa de Abel Ferreira confirmou momento negativo, com derrota caseira diante do São Paulo, depois do desaire pela margem mínima na primeira mão. Apenas um triunfo nas últimas sete partidas

O Palmeiras, de Abel Ferreira, está fora da Taça do Brasil. A equipa foi eliminada pelo São Paulo, nos quartos-de-final, após nova derrota, desta vez por 1-2.

A turma de Abel Ferreira, depois do desaire por 1-0 na primeira mão, ainda empatou a eliminatória, com Piquerez a faturar no primeiro tempo. Um golo que valeu pouco, depois dos dois do São Paulo, na segunda parte, da autoria de Caio Paulista (49 minutos) e David (89').

Abel Ferreira está a viver um dos piores períodos desde que começou a treinar o Palmeiras, que soma apenas uma vitória nos últimos sete jogos.