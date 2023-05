Palmeiras negoceia renovação com Abel Ferreira: os valores em questão

Campeão brasileiro pretende estender o vínculo do técnico português, assinado em março, até 2027.

O portal brasileiro UOL Esporte avança esta quinta-feira que o Palmeiras iniciou as negociações com Abel Ferreira para uma nova renovação do vínculo do técnico português, até 2027.

Após ter celebrado um contrato válido até 2024, em março, o Verdão pretende ampliar a estadia do treinador por mais três anos, com um salário anual à volta dos seis milhões de euros.

Desde 2020 no Palmeiras, Abel Ferreira já venceu todos os títulos possíveis no Brasil, com destaque para duas Taças Libertadores (2020 e 2021) e um Brasileirão, conquistado na época passada. Em 2023, amealhou até ao momento o campeonato Paulista e a Supertaça brasileira.