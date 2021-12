Palmeiras melhora condições para tentar segurar Abel Ferreira: confira os pormenores

Abel Ferreira estará a caminho de mais dois anos com a camisola do Palmeiras

Notícia do "Globoesporte" adianta que o clube brasileiro apresentou uma proposta ao treinador natural de Penafiel que contempla a continuidade por mais dois anos e aumento salarial

O "Globoesporte" noticiou esta segunda-feira que o Palmeiras apresentou, nos últimos dias, uma proposta de renovação a Abel Ferreira. Segundo o portal brasileiro, o clube de São Paulo ofereceu ao técnico português mais dois anos de contrato, com um aumento salarial.



Ainda de acordo com esta notícia, a Direção liderada por Leila Pereira, eleita presidente no passado dia 20, garantiu ao treinador português que respeitará todas as sua decisões relativamente às mudanças no plantel, ou seja entradas e saídas para a nova temporada.

De férias em Portugal, o treinador de 42 anos, natural de Penafiel, estará, segundo o "Globoesporte", inclinado para aceitar a proposta, devendo dar uma resposta ao longo desta semana.



Recorde-se que o treinador que venceu a Taça Libertadores pelo segundo ano consecutivo - a terceira da história do Palmeiras - já assumiu publicamente a necessidade da contratação de um avançado e de um central canhoto.