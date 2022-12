Palmeiras garante não ter recebido proposta da CBF por Abel Ferreira

O técnico português tem sido apontado como um dos favoritos da CBF para a sucessão de Tite no Brasil.

Apontado como um dos favoritos à sucessão de Tite no comando técnico da seleção do Brasil, Abel Ferreira não recebeu, até ao momento, qualquer proposta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), garante a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

"Em nenhum momento a CBF nos procurou e teve uma conversa sobre esse assunto. O presidente Ednaldo Rodrigues é uma pessoa muito séria e sabe que o treinador tem contrato com o Palmeiras. Não tenho dúvidas de que, quando, e se, houver alguma proposta para o Abel, ele irá procurar-me. E aí vamos conversar e ver o que é melhor para o Palmeiras, para o Abel e para a CBF", assumiu, em entrevista ao Globo Esporte.

A dirigente máxima do campeão brasileiro mostrou-se muito confiante na permanência do técnico português, salientando que Abel Ferreira "está feliz no Palmeiras".

"Não penso nisso nem perco noites de sono. O Abel está muito feliz no Palmeiras, nós estamos muito felizes com ele e proporcionamos-lhe tudo o que precisa para fazer o trabalho brilhante que tem feito. A minha vontade é que ele continue por muito tempo", acrescentou.

Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até 2024, mesmo ano em que termina o atual mandato de Leila Pereira, que irá tentar ser reeleita e continuar com o treinador até 2027, ainda que não existam quaisquer conversas em curso para uma renovação.

"Eu sou presidente do Palmeiras até 2024. Se os sócios continuarem a acreditar no meu trabalho, gostaria de ser reeleita para mais um mandato. Eu gostaria que o Abel ficasse até o último dia que eu ficar no Palmeiras e é por isso que eu vou lutar. Eu quero que ele fique, ele já treina uma seleção", concluiu Leila Pereira.

A pré-temporada do Palmeiras vai arrancar no dia 2 de janeiro, sendo que o primeiro jogo oficial do "Verdão" está marcado para o dia 15, diante do São Bento e será relativo à primeira jornada do campeonato paulista.