Palmeiras foi a segunda melhor equipa do mundo em 2020 para a IFFHS

Formação comandada por Abel Ferreira ficou atrás do Bayern de Munique no ranking da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol

O Palmeiras falhou por um degrau o topo das melhores equipas do mundo em 2020. A equipa comandada pelo técnico português Abel Ferreira está em grande e ficou em segundo lugar no ranking da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), atrás do Bayern de Munique. Caso vença a Libertadores, o "Verdão" poderá defrontar a formação alemã no Mundial de Clubes.

Única equipa sul-americana figurar nos dez primeiros lugares, o Palmeiras voltou a alcançar a segunda posição do ranking depois de lá ter estado em 1999, quando conquistou a Copa Libertadores. O ranking foi elaborado em função das vitórias e do desempenho dos clubes nas competições, com o Palmeiras a recolher 230 pontos, contra 260 do Bayern de Munique.