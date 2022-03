Palmeiras fez o que não conseguia desde 1997 e segue invicto no campeonato Paulista

Palmeiras venceu em casa do São Paulo

Formação comandada por Abel Ferreira venceu no terreno do São Paulo, por 1-0.

Em jogo do campeonato Paulista, o Palmeiras de Abel Ferreira visitou e venceu o São Paulo, por 1-0, feito que não conseguia desde 1997.

O golo da vitória foi apontado por Rony, logo aos 10 minutos da partida, e permitiu ao "Verdão" continuar com o estatuto de único invicto na competição, tendo neste momento 23 pontos e já a qualificação para a próxima fase assegurada, como líder do grupo C.

Na classificação geral, o Palmeiras dilatou a vantagem em relação ao Bragantino, segundo classificado, para quatro pontos. O líder do grupo B tem 17 pontos.

De referir também que Abel Ferreira conseguiu assim o primeiro triunfo da carreira frente a Rogério Ceni.