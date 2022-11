Palmeiras entrou titubeante, mas selou Brasileirão após 19 jogos sem perder

O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, sagrou-se esta quarta-feira campeão brasileiro.

Depois de erguer duas Taças Libertadores, Abel Ferreira levou o Palmeiras à conquista do campeonato brasileiro, quando segue numa série de 19 jogos sem perder, após um arranque titubeante.

O Verdão reforçou o estatuto de clube mais titulado no Brasileirão, ao conquistar o 11.º cetro, e primeiro desde 2018, sucedendo ao Atlético Mineiro, ao beneficiar do deslize do Internacional (0-1 no reduto do América Mineiro), na 35.ª ronda.

Após o sétimo lugar na estreia, em 2020, num campeonato que entrou a meio, e do terceiro posto em 2021, a terceira temporada de Abel Ferreira no emblema paulista começou com um desaire, na receção ao Ceará, por 3-2, mas, até agora, o Palmeiras só averbou mais uma derrota, em 33 jogos.

Ainda assim, o início de prova não foi bom, pois seguiram-se dois empates, com Goiás e Flamengo, com o primeiro triunfo a surgir apenas ao quarto jogo, num encontro adiado da terceira ronda, em casa diante do Corinthians, por 3-0.

O Palmeiras iniciou aí a recuperação e, pelo meio de uma longa série de 13 jogos sem perder, assumir a liderança logo à 10.ª jornada, sendo que só voltou a perder à 15.ª ronda, quando caiu por 2-0 na receção ao Athletico Paranaense.

Apesar da derrota, num embate realizado em 03 de junho, o saldo continuava a ser positivo para o líder verdão, que ficou com dois pontos de vantagem sobre os comandados do ex-selecionador nacional Luiz Felipe Scolari e o Atlético Mineiro e três face ao Corinthians.

Mas, desde então, o conjunto orientado por Abel Ferreira empreendeu uma série de 19 jogos sem perder, contando seis empates, para um domínio expressivo da competição, ao totalizar, após 34 jogos, 74 pontos, mais 10 do que o Internacional, que tem mais um jogo disputado.

O Palmeiras selou, praticamente, a conquista do cetro com a vitória na semana passada no terreno do Athletico Paranaense, por 3-1, vingando a última derrota caseira e, sobretudo, a eliminação nas meias-finais da Libertadores, que roubou a hipótese de o Verdão chegar ao tri na mais importante competição sul-americana.

Matheus Felipe ainda deu vantagem à formação de Curitiba, aos 30 minutos, mas, na segunda parte, Gustavo Scarpa, aos 59, o jovem Endrick, com 16 anos, três meses e quatro dias, aos 70, e Gustavo Gomez, aos 76, consumaram a reviravolta.

O Palmeiras, que ainda cumpre hoje (madrugada de quinta-feira em Lisboa) o seu encontro da 35.ª ronda, recebendo o Fortaleza, chega ao título numa altura em que tem o melhor ataque (59 golos) e a melhor defesa (22).

Scarpa destacou-se como principal municiador do ataque do Palmeiras, com 11 assistências para golo, enquanto Rony assumiu o estatuto de goleador da equipa, com 10 tiros certeiros, mais um do que o defesa paraguaio Gustavo Gomez.

Aos 43 anos, Abel Ferreira tornou-se o segundo português a arrebatar o Brasileirão - depois da estreia lusa por intermédio de Jorge Jesus, em 2019 -, sendo que também venceu em 2022 o campeonato Paulista e a Supertaça sul-americana.