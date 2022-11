Palmeiras é o novo campeão brasileiro: Abel Ferreira festeja no sofá

Depois de ter vencido duas Taças Libertadores, uma Taça do Brasil e uma Recopa sul-americana, o técnico português sagra-se agora campeão brasileiro.

O Palmeiras, de Abel Ferreira, é o novo campeão brasileiro. O emblema orientado pelo treinador português ainda vai jogar na madrugada desta quinta-feira (00h30) com o Fortaleza, mas a derrota do Internacional na casa do América MG (0-1), entregou-lhe já o título do Brasileirão, à 35.ª jornada.

O Palmeiras sucede assim ao Atlético Mineiro e sagra-se campeão brasileiro pela 11.ª vez na sua história, quatro anos depois da anterior.

